Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июля, 06:40

Три человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Брянской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Брянской области три человека получили ранения после атак беспилотников. Повреждения и пострадавшие зафиксированы сразу в нескольких районах региона. О последствиях атак сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Инциденты произошли в Стародубском, Климовском и Унечском районах. Один из беспилотников атаковал предприятие в Стародубском районе. В результате удара травмы получила женщина, которой оказали необходимую медицинскую помощь.

Ещё один человек пострадал в Климовском районе после попадания дрона. В Унечском районе целью атаки стал автопоезд — водитель получил ранения. Сейчас специалисты уточняют последствия происшествий. Пострадавшим была оказана помощь сразу после атак.

Шесть мирных жителей ДНР пострадали 27 июля от атак ударных БПЛА ВСУ
Шесть мирных жителей ДНР пострадали 27 июля от атак ударных БПЛА ВСУ

Ранее стало известно о последствиях ночной атаки беспилотников на Рязанскую область. Силы ПВО уничтожили четыре воздушных аппарата. В Сасовском округе фрагменты одного из сбитых БПЛА упали на многоквартирный дом. В результате повреждения получили несколько квартир. Один из жильцов получил травмы и был передан медикам.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar