Три человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Брянской области

В Брянской области три человека получили ранения после атак беспилотников. Повреждения и пострадавшие зафиксированы сразу в нескольких районах региона. О последствиях атак сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Инциденты произошли в Стародубском, Климовском и Унечском районах. Один из беспилотников атаковал предприятие в Стародубском районе. В результате удара травмы получила женщина, которой оказали необходимую медицинскую помощь.

Ещё один человек пострадал в Климовском районе после попадания дрона. В Унечском районе целью атаки стал автопоезд — водитель получил ранения. Сейчас специалисты уточняют последствия происшествий. Пострадавшим была оказана помощь сразу после атак.

Ранее стало известно о последствиях ночной атаки беспилотников на Рязанскую область. Силы ПВО уничтожили четыре воздушных аппарата. В Сасовском округе фрагменты одного из сбитых БПЛА упали на многоквартирный дом. В результате повреждения получили несколько квартир. Один из жильцов получил травмы и был передан медикам.