«Один с поднятыми руками, второй с автоматом»: Военный рассказал о попытке ВСУ обмануть наших бойцов
Командир Гавришев рассказал о попытке ВСУ обмануть российских военных в ДНР
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Стало известно о попытке украинских бойцов использовать ложную сдачу в плен во время боёв за Белицкое в ДНР. Противник планировал открыть огонь после сближения. О произошедшем рассказал командир штурмового взвода 110-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Антон Гавришев на видео от Минобороны РФ.
«Был случай. Мы предлагали им сдаться, на что они не соглашались, но потом согласились. Получилось так, что они обманули. Там один человек выходил с руками поднятыми, а другой, который за ним шёл, уже с автоматом. Это пресёк боец из моего отделения. Они начали тут же отстреливаться», — сказал он.
После начала стрельбы штурмовая группа отошла на безопасное расстояние. Затем бойцы провели манёвр с использованием противотанковых мин и уничтожили опорный пункт противника.
Ранее стало известно о передислокации подразделений 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Харьковскую область. Часть военнослужащих, оставшихся после боёв в районе Константиновки в ДНР, направили в Волчанский район. Решение о направлении подразделения было принято Генеральным штабом ВСУ.
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