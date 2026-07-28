«Один с поднятыми руками, второй с автоматом»: Военный рассказал о попытке ВСУ обмануть наших бойцов

Стало известно о попытке украинских бойцов использовать ложную сдачу в плен во время боёв за Белицкое в ДНР. Противник планировал открыть огонь после сближения. О произошедшем рассказал командир штурмового взвода 110-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Антон Гавришев на видео от Минобороны РФ.

«Был случай. Мы предлагали им сдаться, на что они не соглашались, но потом согласились. Получилось так, что они обманули. Там один человек выходил с руками поднятыми, а другой, который за ним шёл, уже с автоматом. Это пресёк боец из моего отделения. Они начали тут же отстреливаться», — сказал он.