«Работаем с колёс»: Конфликт на Ближнем Востоке оставил автосервисы без быстрых поставок

Поставки автомобильных деталей в Россию через ОАЭ столкнулись с задержками из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сроки доставки выросли, что осложнило работу сервисов и ремонт по ОСАГО. О влиянии регионального конфликта на рынок автокомплектующих рассказал глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев газете «Известия».

По его словам, ограничения в районе Ормузского пролива и напряжённая обстановка вокруг Ирана временно нарушили работу одного из ключевых логистических узлов — Объединённых Арабских Эмиратов. Через ОАЭ в Россию поступало значительное количество деталей для автомобилей разных марок в рамках параллельного импорта. Ранее такие поставки шли дольше обычного, но позволяли компаниям заранее формировать складские запасы.

«Сейчас многие работают фактически с колёс, а создать запас деталей стало гораздо сложнее», — сказал он.

Сейчас ожидание многих комплектующих занимает от 30 до 45 дней. При этом сложную электронику, фары и другие крупные детали чаще отправляют авиацией, благодаря чему их удаётся получить примерно за 10 дней. Изменение привычных маршрутов поставок привело к тому, что участникам рынка стало сложнее поддерживать необходимый запас деталей. По словам Уфимцева, это уже отражается на сроках проведения ремонта автомобилей по ОСАГО.

Ранее Life.ru рассказывал, что Банк России с 11 июля 2026 года вводит новый порядок расчёта стоимости запчастей по ОСАГО. Теперь не будут учитываться цены дешёвых аналогов, скидки, а также в полном объёме включат расходы на детали одноразового использования. Это повысит среднюю выплату на 10%.