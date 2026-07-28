Политолог рассказал, когда изменится отношение общества к власти на Украине

Новое интервью Владимира Зеленского вряд ли заметно изменит отношения украинских властей с населением и политической элитой. Такое мнение в беседе с Пятым каналом высказал политолог Денис Денисов.

Интервью Зеленского не изменит отношения общества к власти на Украине. Видео © Пятый канал

Эксперт считает, что основные информационные площадки внутри страны в той или иной степени зависят от администрации Зеленского. Поэтому публичная коммуникация с обществом, по его оценке, остаётся управляемой.

«Нет, не стоит ожидать подобных тенденций. Ни для кого не секрет, что существует целый пул СМИ, да и по сути почти все основные коммуникационные каналы внутри Украины, они в той или иной степени. На них в той или иной степени оказывает влияние администрация президента», — сказал Денисов.

Он добавил, что доступные социологические исследования, несмотря на вопросы к их методике, пока не фиксируют резкого падения поддержки руководства страны.

Ранее Владимир Зеленский обратился с дерзким требованием к союзникам из-за ситуации в портах Украины после ударов Российской армии. Украинский политик указывает, что его союзники должны ещё быстрее давать Киеву новые системы ПВО и боеприпасы к ним.