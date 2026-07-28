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Регион
28 июля, 07:14

«Сами всё понимают»: В российском посольстве оценили заявления Эстонии об угрозе нападения

Дипломат Абилов: Эстония понимает, что Россия не планирует нападение

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Власти Эстонии понимают отсутствие у Москвы планов атаковать страны Прибалтики. Об этом РИА «Новости» сообщил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов. По его словам, заявления об обратном вызывают противоречия.

«В Таллине признают, что у России нет намерений нападать на прибалтийские государства», — сказал он.

По словам дипломата, некоторые эстонские чиновники ранее называли подобные сообщения частью российского информационного влияния. Абилов считает, что такая ситуация приводит к неоднозначным и курьёзным случаям, когда оценки внутри страны расходятся между собой.

В Посольстве России заявили о тревоге эстонцев от появления украинских дронов
В Посольстве России заявили о тревоге эстонцев от появления украинских дронов

Ранее сообщалось, что эстонские власти не раскрывают часть информации о возможных полётах украинских беспилотников над территорией страны. Такой подход связан с желанием избежать роста тревожных настроений среди населения. Попытки представить подобные случаи как «неизбежные издержки» не отменяют необходимости информировать граждан.

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Милена Скрипальщикова
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