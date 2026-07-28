Власти Эстонии понимают отсутствие у Москвы планов атаковать страны Прибалтики. Об этом РИА «Новости» сообщил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов. По его словам, заявления об обратном вызывают противоречия.

«В Таллине признают, что у России нет намерений нападать на прибалтийские государства», — сказал он.

По словам дипломата, некоторые эстонские чиновники ранее называли подобные сообщения частью российского информационного влияния. Абилов считает, что такая ситуация приводит к неоднозначным и курьёзным случаям, когда оценки внутри страны расходятся между собой.

Ранее сообщалось, что эстонские власти не раскрывают часть информации о возможных полётах украинских беспилотников над территорией страны. Такой подход связан с желанием избежать роста тревожных настроений среди населения. Попытки представить подобные случаи как «неизбежные издержки» не отменяют необходимости информировать граждан.