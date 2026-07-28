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Регион
28 июля, 07:38

Рабочих дней станет меньше: Как выходные в августе повлияют на зарплату

Экономист Балынин: В августе россиян ждут 21 рабочий день и 10 выходных

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrei_R

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrei_R

В августе 2026 года при пятидневной неделе россиян ждут 21 рабочий день и 10 выходных. Особенности производственного календаря в беседе с РИА «ФедералПресс» разъяснил экономист Игорь Балынин.

Нерабочих праздников в последнем месяце лета не предусмотрено. Ближайшая дополнительная дата отдыха выпадет только на 4 ноября.

Август станет одним из трёх месяцев 2026 года с 21 рабочим днём. По сравнению с июлем трудиться придётся на два дня меньше: тогда календарь насчитывает 23 будних дня, указал эксперт.

«Важно отметить, что если сотрудник весь август отработает полностью, то на размер оплаты труда число выходных дней в августе никак не повлияет», — подчеркнул он.

При полном выполнении месячной нормы оклад сохранят в обычном размере. В целом в 2026 году при стандартной пятидневке предусмотрено 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней, заключил экономист.

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Ранее Life.ru сообщал, что осенью 2026 года россиян ждут 64 рабочих дня, 26 выходных и один праздник — 4 ноября. Из-за Дня народного единства неделя со 2 по 6 ноября будет четырёхдневной, а 3 ноября рабочий день сократят на час.

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Владимир Озеров
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