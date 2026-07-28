«Свяжись с нами или получишь дочь по кускам»: Мошенники запугали семью пропавшей девушки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге разыскивают 21-летнюю Анастасию Сандыреву, которая ушла из дома 27 июля и не вернулась. Об этом сообщает E1.ru.

По словам близких, девушка могла стать жертвой мошенников. После её исчезновения неизвестные начали поступать с угрозами в адрес родственников.

Отчим Анастасии Сергей рассказал, что камеры видеонаблюдения зафиксировали её уход из дома в 11:48. После этого девушка перестала выходить на связь, а вместе с ней пропали деньги и украшения.

«Через три часа после её ухода на телефон жены начали названивать мошенники. Говорили: «Свяжись с нами или получишь дочь по кускам». Прислали сгенерированное ИИ фото её с заклеенным пластырем ртом», — рассказал мужчина.

Родственники обратились в полицию и к волонтёрам поискового отряда «ЛизаАлерт». Правоохранители также сообщили о начале поисков девушки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Анастасии Сандыровой, просят сообщить об этом по телефонам 112 или 8 (800) 700-54-52. В полиции также указали номера для связи: 8 (343) 356-42-08 и 02.

Ранее Life.ru писал, что в Ивановской области разыскивают пропавшего 16-летнего подростка Ивана Строева. По данным МВД, юноша ушёл из дома в Кинешме 21 июля и до сих пор не вернулся. Правоохранители просят всех, кто располагает информацией о его местонахождении, сообщить в полицию.