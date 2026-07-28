«Ликвидация Украины»: Военный эксперт расшифровал главный сигнал Путина для Запада

Заявления президента РФ Владимира Путина могут указывать на готовность Москвы пересмотреть будущие границы Украины и отказаться от сохранения страны в нынешнем виде. Такую трактовку выступления главы России предложил военный эксперт и журналист-международник Сергей Латышев в беседе с «Царьградом».

Особое внимание аналитик обратил на исторические рассуждения Путина о Донбассе, Левобережье и территориях, переданных Украине в советский период.

«Россия приступает к ликвидации Украины», — сделал вывод Латышев.

По его версии, речь может идти о возвращении под контроль РФ не только Донбасса, но и других областей на левом берегу Днепра. Эксперт также связал выступление с возможным изменением статуса западных регионов. Путин напомнил, что некоторые из них ранее принадлежали Польше, Венгрии и Румынии, и допустил, что со временем «всё исторически встанет на свои места».

Отдельно президент говорил о распространении на Украине крайнего национализма и неонацизма, а также об использовании Киева Западом в борьбе против России, подчеркнул военный эксперт.

Латышев добавил, что это его интерпретация сказанного. По его оценке, Украина может потерять земли на востоке и западе, сохранив лишь часть центральных регионов.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин допустил изменение нынешних границ Украины. Президент выразил уверенность, что со временем Киев может лишиться контроля над западными областями страны. Российский лидер назвал эти земли «подарком Сталина», переданным Украине в период существования единого государства, и заявил, что нынешние власти не смогут удерживать их бесконечно.