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28 июля, 08:16

Мечтали о голливудской улыбке, а получили рак: Врач предупредил, когда импланты могут быть опасны

Онколог Решетов: Импланты ради красивой улыбки могут вызвать рак

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Motortion Films

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Motortion Films

Протезирование зубов исключительно ради эстетики может стать фактором риска развития рака при хроническом травмировании слизистой. Об этом ТАСС рассказал академик РАН, директор Клиники онкологии, реконструктивной хирургии и радиологии Сеченовского Университета Игорь Решетов.

По словам специалиста, с возрастом прикус человека меняется из-за адаптации скелета к нагрузкам. Если импланты установлены без учета этих изменений, они могут привести к постоянному натиранию или прикусыванию слизистой.

Решетов назвал такое заболевание «протезным раком». Он также заявил, что развитие имплантационного протезирования в стоматологии сопровождается ростом числа подобных случаев.

Онколог подчеркнул, что стремление к идеальной улыбке иногда приводит к тяжёлым последствиям. При появлении боли, незаживающих повреждений или других изменений слизистой после протезирования следует обратиться к стоматологу или врачу. Само по себе наличие имплантов не означает, что у человека обязательно разовьётся рак.

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А ранее в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования посоветовали женщинам от 21 года проверяться на вирус папилломы человека раз в пять лет. Как сообщил глава фонда Илья Баланин, сделать это можно бесплатно в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья, а проверить его россияне могут ежегодно.

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Вероника Бакумченко
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