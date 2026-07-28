Мечтали о голливудской улыбке, а получили рак: Врач предупредил, когда импланты могут быть опасны

Протезирование зубов исключительно ради эстетики может стать фактором риска развития рака при хроническом травмировании слизистой. Об этом ТАСС рассказал академик РАН, директор Клиники онкологии, реконструктивной хирургии и радиологии Сеченовского Университета Игорь Решетов.

По словам специалиста, с возрастом прикус человека меняется из-за адаптации скелета к нагрузкам. Если импланты установлены без учета этих изменений, они могут привести к постоянному натиранию или прикусыванию слизистой.

Решетов назвал такое заболевание «протезным раком». Он также заявил, что развитие имплантационного протезирования в стоматологии сопровождается ростом числа подобных случаев.

Онколог подчеркнул, что стремление к идеальной улыбке иногда приводит к тяжёлым последствиям. При появлении боли, незаживающих повреждений или других изменений слизистой после протезирования следует обратиться к стоматологу или врачу. Само по себе наличие имплантов не означает, что у человека обязательно разовьётся рак.

А ранее в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования посоветовали женщинам от 21 года проверяться на вирус папилломы человека раз в пять лет. Как сообщил глава фонда Илья Баланин, сделать это можно бесплатно в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья, а проверить его россияне могут ежегодно.