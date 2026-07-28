Западные страны по-прежнему руководствуются логикой захвата чужих ресурсов, насилия и грабежа. Такое мнение основатель Pink Floyd Роджер Уотерс высказал в интервью RT.

По словам музыканта, колониальный принцип «можно забирать всё» сохранился в политике как Соединённых Штатов, так и Евросоюза.

Уотерс считает, что интерес западных государств больше не ограничивается нефтью и золотом. Теперь особую ценность приобрели полезные ископаемые, необходимые современной промышленности и энергетике.

«Особенно сейчас, когда США осознали значимость кобальта, лития и других находящихся в земле драгоценных ресурсов, помимо золота. Речь теперь не только о нефти, но и обо всём остальном», — заявил музыкант.

По его оценке, борьба за сырьё показывает, что подход европейских держав и США к другим странам принципиально не изменился со времён колониальной эпохи.

Ранее основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что Западу следует работать вместе с Россией, а не отпускать в её сторону жёсткие заявления о войне. Он также напомнил соотечественникам, что СССР внёс решающий вклад в победу над Гитлером ещё до того, как США присоединились к боевым действиям.