Силы ПВО перехватили три беспилотника над Ленинградской областью

Силы противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата над Ленинградской областью во время отражения утренней воздушной атаки. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в мессенджере MAX.

По словам главы области, в результате произошедшего никто не пострадал, разрушений также нет.

«Отбой беспилотной опасности в Ленинградской области. Сбито три БПЛА противника. Жертв и разрушений нет. Благодарю силы ПВО за работу», — написал Дрозденко.

Ранее беспилотник попал в многоквартирный дом в Чехове Московской области. Падение ещё одного беспилотника вызвало пожар на открытой площадке с автомобильными шинами. Пожарные приступили к ликвидации возгорания. В СНТ «Дубрава в деревне Ваулово загорелся частный дом. Спасатели локализовали огонь. В момент происшествия в здании никого не было. Фрагменты беспилотника также повредили дачный дом в СНТ «Ромашкино» в селе Дубна. Люди не пострадали.