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28 июля, 07:50

Силы ПВО перехватили три беспилотника над Ленинградской областью

ПВО отразила утреннюю атаку БПЛА на Ленинградскую область 28 июля

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Силы противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата над Ленинградской областью во время отражения утренней воздушной атаки. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в мессенджере MAX.

По словам главы области, в результате произошедшего никто не пострадал, разрушений также нет.

«Отбой беспилотной опасности в Ленинградской области. Сбито три БПЛА противника. Жертв и разрушений нет. Благодарю силы ПВО за работу», — написал Дрозденко.

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Ранее беспилотник попал в многоквартирный дом в Чехове Московской области. Падение ещё одного беспилотника вызвало пожар на открытой площадке с автомобильными шинами. Пожарные приступили к ликвидации возгорания. В СНТ «Дубрава в деревне Ваулово загорелся частный дом. Спасатели локализовали огонь. В момент происшествия в здании никого не было. Фрагменты беспилотника также повредили дачный дом в СНТ «Ромашкино» в селе Дубна. Люди не пострадали.

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Оксана Попова
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