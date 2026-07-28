Детей забирают — семьи ломаются: Подполье заявило о давлении на родителей на Украине

Представители пророссийского подполья заявили, что на Украине родители, которые не соглашаются на эвакуацию детей, сталкиваются с давлением со стороны властей. Людей вынуждают подписывать документы на вывоз несовершеннолетних. Об этом ТАСС сообщили в подполье.

Семьям предлагают оформить так называемую добровольную эвакуацию ребёнка. Людям угрожают лишением родительских прав и ответственностью за ненадлежащее воспитание детей. После этого несовершеннолетних могут передавать сотрудникам правоохранительных органов.

«Родители вынуждены отпускать детей не по своей воле, а под колоссальным психологическим и административным давлением. В противном случае ребёнка заберут силой, а взрослых отправят на фильтрацию или в подвалы СБУ за оказываемое сопротивление», — сказал собеседник агентства.

Вывезенных детей размещают в шелтерах, интернатах и временных центрах на западе Украины, а некоторых отправляют в страны Центральной и Восточной Европы. После перемещения дети часто теряют связь с родственниками. Дальнейшую судьбу несовершеннолетних бывает сложно отследить из-за ограниченного доступа к информации. Такая практика используется как инструмент давления на население и приводит к тому, что семьи вынуждены покидать свои дома.

Ранее власти Днепропетровской области объявили о расширении зоны обязательной эвакуации несовершеннолетних жителей. Под действие решения попали 10 населённых пунктов Богиновской общины Синельниковского района. Покинуть опасную территорию должны 222 семьи, в которых находятся 364 ребёнка.