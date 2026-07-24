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Регион
24 июля, 14:58

Киев принудительно эвакуирует детей из 10 сёл Днепропетровской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

В Днепропетровской области расширена зона обязательной эвакуации детей — принудительный вывоз объявлен из 10 сёл Богиновской общины Синельниковского района. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.

По его словам, оттуда должны выехать 222 семьи, в которых воспитываются 364 ребёнка. За последние 10 дней из региона уже эвакуированы более 1 500 человек. Эвакуация объявляется на фоне приближения линии фронта.

Ранее, 2 марта, Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий проводить принудительную эвакуацию детей без согласия родителей. По данным Минразвития общин и территорий Украины, за девять месяцев из прифронтовых областей были вывезены более 178 тысяч жителей.

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Напомним, что в Синельниковском районе началась принудительная эвакуация семей с детьми из 23 населённых пунктов, а именно из Шахтёрской, Дубовиковской и Богиновской общин. Ранее такие же меры уже вводились в посёлке Чаплино и соседних сёлах. Отмечается, что село Лесное, которое в конце мая взяла под контроль российская группировка «Восток», расположено неподалёку от зоны нынешней эвакуации.

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Анастасия Никонорова
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