Появились кадры с места гибели тренера владивостокского «Динамо» Сандлера

Следственное управление СК России по Приморскому краю опубликовало снимки с места ЧП, унёсшего жизнь президента, гендиректора и наставника владивостокского баскетбольного клуба «Динамо» Эдуарда Сандлера. На кадрах — участок акватории в районе Набережной, где в ночное время гидроцикл спортсмена потерпел крушение.

Место гибели президента, гендиректора и наставника баскетбольного «Динамо» Эдуарда Сандлера. Фото © Telegram / Следком Приморья

Как сообщалось ранее, 44-летний Сандлер не справился с управлением, после чего его гидроцикл врезался в каменную насыпь. Сила удара опрокинула судно, а водителя выбросило на грунтовое покрытие. От полученных повреждений тренер «Динамо» скончался мгновенно — прибывшие на место медики ничем не смогли ему помочь.

Следователи краевого управления СК уже завели проверку — уголовная статья предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности, если это по неосторожности привело к смерти. Разбираться в случившемся предстоит криминалистам, которые прямо сейчас работают на месте трагедии.

Уроженец Владивостока, Сандлер работал в таких клубах, как «Восток-65», «Сахалин» и «Спартак-Приморье». Именно с последним он добился серебряных наград Суперлиги и бронзы Кубка России, а затем довёл общий счёт достижений команды до шести побед во всероссийских турнирах. В 2021 году тренер возглавил «Динамо-Владивосток», начав с должности директора, а со временем сосредоточил в своих руках полномочия президента и главного тренера. Под его руководством коллектив вошёл в число сильнейших в Суперлиге, а в июне текущего года завоевал право выступать в Единой лиге ВТБ.

При этом в спортивном мире Эдуард Сандлер был скандально известен: так, в 2025 году он избил в общественной бане 19-летнего футболиста «Пари Нижний Новгород» Антона Мухина. Спортсмен получил закрытую черепно-мозговую травму и обратился в полицию.

Напомним, ранее смерть Сандлера подтвердили в приморском спортивном обществе «Динамо». Авария произошла ночью у мыса Бурного: спортивный руководитель на скорости врезался на гидроцикле в дамбу и погиб на месте.