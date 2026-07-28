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28 июля, 08:25

В России предложили ввести оплачиваемый отпуск для ухода за пожилыми родителями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rido

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rido

В России предложили законодательно ввести оплачиваемый отпуск продолжительностью до 90 дней для ухода за пожилыми родителями. С такой инициативой в беседе с «Абзацем» выступил общественник Михаил Иванов.

По его мнению, сейчас многим семьям приходится выбирать между заработком и помощью заболевшим родственникам. Для экстренных случаев после операций или травм он предлагает предоставлять до 14 дней, а при уходе за лежачими больными и во время реабилитации — от одного до трёх месяцев.

Расходы на краткосрочный период, считает Иванов, могли бы совместно нести работодатель и Социальный фонд. Более продолжительный перерыв предлагается финансировать с помощью государственных субсидий.

«Мы не должны оставлять наших стариков наедине с болезнями и одиночеством», — подчеркнул инициатор.

Кроме того, он призвал развивать выездные патронажные службы и систему «социальных нянь», расширять сеть гериатрических центров и предоставлять налоговые вычеты семьям, оплачивающим лекарства, сиделок и средства реабилитации.

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Ранее Life.ru рассказывал, что работающие пенсионеры по старости могут взять до 14 дней отпуска без сохранения зарплаты в год. Для этого достаточно подать письменное заявление, и работодатель не вправе отказать. Льгота не распространяется на получателей военной пенсии или выплат за выслугу лет.

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Владимир Озеров
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