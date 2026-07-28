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Регион
28 июля, 08:26

С российских многоборцев сняли санкции, они смогут выступать с флагом и гимном

Обложка © ТАСС / URA.RU / Илья Московец

Обложка © ТАСС / URA.RU / Илья Московец

Международная федерация функционального многоборья сняла ограничения с российских спортсменов: они смогут выступать на турнирах с флагом и гимном. Об этом сообщили ТАСС в Федерации функционального многоборья России.

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А ранее Международный союз триатлона допустил российских спортсменов к участию в смешанных эстафетах, но без флага и гимна — c нейтральным статусом. Ранее World Triathlon уже допустил российских юниоров до турниров с флагом и гимном.

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Александра Вишнякова
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