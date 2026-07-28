С российских многоборцев сняли санкции, они смогут выступать с флагом и гимном
Обложка © ТАСС / URA.RU / Илья Московец
Международная федерация функционального многоборья сняла ограничения с российских спортсменов: они смогут выступать на турнирах с флагом и гимном. Об этом сообщили ТАСС в Федерации функционального многоборья России.
А ранее Международный союз триатлона допустил российских спортсменов к участию в смешанных эстафетах, но без флага и гимна — c нейтральным статусом. Ранее World Triathlon уже допустил российских юниоров до турниров с флагом и гимном.
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