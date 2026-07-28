«Июль — не про отдых»: Эксперт по кадрам развеял миф о «летней апатии» у работников

Июль далеко не всегда снижает эффективность сотрудников, а для многих отраслей середина лета остаётся одним из наиболее напряжённых и результативных периодов года. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал глава кадровой компании Владислав Быханов.

По его словам, мнение о всеобщем падении продуктивности связано скорее со сменой привычного ритма и сезоном отпусков, чем с реальными показателями.

«Если посмотреть на конкретные отрасли, мы увидим совершенно другую картину», — подчеркнул эксперт.

Особенно активно в июле работают строительные, сельскохозяйственные, нефтяные, металлургические предприятия и производители напитков. Аграрии входят в разгар сезона, строители ускоряют реализацию проектов, а промышленность выполняет годовые планы.

Кроме того, компании подводят итоги первого полугодия, определяют приоритеты, планируют инвестиции и начинают формировать бюджеты на следующий год.

Быханов отметил, что именно летом нередко проходят важные переговоры, заключаются новые партнёрства и принимаются решения, от которых зависит дальнейшее развитие бизнеса.

Однако в июле представители некоторых профессий также могут и уйти в отпуск, но не за свои кровные, а за счёт государства. Кроме того, в список получателей этой льготы входят жители Крайнего Севера, которым оплатят проезд и провоз багажа.