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Регион
28 июля, 08:37

Путин и Алиев обсудили сотрудничество России и Азербайджана

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ

Глава РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев созвонились и договорились и дальше наращивать взаимодействие между двумя странами. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Лидеры разобрали текущие темы и заявили, что оба заинтересованы в развитии связей между государствами.

«Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества», — говорится в сообщении.

В беседе главы государств затронули текущие темы двусторонней и мировой повестки. По данным пресс-службы, они назвали отношения Москвы и Баку конструктивными и указали на более активный диалог между правительствами и профильными ведомствами.

Кремль не станет портить отношения с Баку из-за разногласий по Украине
Кремль не станет портить отношения с Баку из-за разногласий по Украине

Незадолго до этого Алиев говорил, что связи его страны с Россией полностью восстановились и развиваются в позитивном ключе. По его словам, обо всех трудностях стороны знают, но этот сложный период уже позади. Заявление прозвучало на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

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Вероника Бакумченко
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