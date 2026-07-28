Путин и Алиев обсудили сотрудничество России и Азербайджана

Глава РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев созвонились и договорились и дальше наращивать взаимодействие между двумя странами. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Лидеры разобрали текущие темы и заявили, что оба заинтересованы в развитии связей между государствами.

«Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества», — говорится в сообщении.

В беседе главы государств затронули текущие темы двусторонней и мировой повестки. По данным пресс-службы, они назвали отношения Москвы и Баку конструктивными и указали на более активный диалог между правительствами и профильными ведомствами.

Незадолго до этого Алиев говорил, что связи его страны с Россией полностью восстановились и развиваются в позитивном ключе. По его словам, обо всех трудностях стороны знают, но этот сложный период уже позади. Заявление прозвучало на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.