Более 40 выплат проиндексируют в России с 1 февраля 2027 года

Более 40 видов социальных выплат в России проиндексируют с 1 февраля 2027 года с учётом инфляции за 2026 год. Об этом РИА «Новости» рассказала доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По словам специалиста, повышение коснётся фиксированных пособий, среди которых материнский капитал, выплаты при рождении или усыновлении ребёнка, а также пособия семьям призывников.

Эксперт уточнила, что размер индексации будет зависеть от фактического уровня инфляции за предыдущий год. Сейчас в проекте бюджета заложен показатель инфляции на 2026 год в размере 5,2%.

Также с февраля увеличатся ежемесячные денежные выплаты для льготных категорий граждан, включая инвалидов и ветеранов. Кроме того, будут пересчитаны минимальные и максимальные размеры пособия по безработице и страховые выплаты при производственных травмах.

С 1 января 2027 года вырастет минимальный размер оплаты труда. Вместе с ним изменятся выплаты, которые рассчитываются с учётом МРОТ, включая пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет, декретные выплаты для женщин с низким доходом или небольшим стажем и минимальный размер больничных.

Помимо этого, с начала года пересчитают единое пособие на детей до 17 лет и выплаты беременным женщинам, вставшим на учёт на ранних сроках. Их размер будет зависеть от обновлённого регионального прожиточного минимума.

Ранее эксперт Игорь Балынин рассказал о правилах расчёта ежемесячного пособия на детей и беременных женщин. Размер выплаты зависит от дохода семьи и может составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума для ребёнка. С 2026 года суммы пособий увеличились автоматически после роста прожиточного минимума, без необходимости подавать новое заявление.