Галстуки ушли в прошлое: Почему покойников теперь одевают в сарафаны и рубахи

Россияне всё чаще выбирают для усопших не строгие костюмы и платья, а традиционную и этническую одежду. О новых тенденциях в похоронных обрядах РИАМО рассказал президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий.

По его словам, жёстких требований к последнему наряду не существует. Классический чёрный костюм обычно воспринимается как знак уважения и способ подчеркнуть статус человека.

«Офисный черный костюм — это скорее дань уважения покойному, подчеркнуть статус так сказать», — отметил Барецкий.

В советское время, как утверждает специалист, существовали более устойчивые представления о том, как должен выглядеть усопший. Сейчас семьи свободнее подходят к выбору одежды и нередко используют национальные рубахи, сарафаны и другие традиционные наряды.

Классика при этом не исчезла: мужчин по-прежнему часто хоронят в костюмах. Однако галстуки, по наблюдениям Барецкого, практически вышли из похоронной моды.

Ранее сообщалось, что в Германии узаконили новую форму погребения. В земле Шлезвиг-Гольштейн разрешили так называемое возвращение в землю, когда тело помещают в специальную ёмкость с сеном и соломой, где запускается ускоренный процесс естественного разложения, после чего останки предают земле.