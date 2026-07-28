«Главный сварщик Интерпола» пытался пролезть в вольер к рыси в поисках собутыльницы

В челябинском приюте «Спаси меня» задержали мужчину, который пытался пробраться в вольер к рыси Марысе. Об инциденте сообщили представители охранного предприятия «Витязь», слова которых приводит URA.ru.

Мужчина общается с рысью в вольере. Видео © Telegram / URA.ru

Незваный гость проник на территорию учреждения, принадлежащего ветеринару Карену Даллакяну. Прибывшая охрана остановила нарушителя до того, как тот смог добраться до хищницы.

«Прибывшим на вызов сотрудникам охранного предприятия мужчина заявил, что является «главным сварщиком Интерпола», — рассказали в компании.

Задержанный также пригрозил собравшимся неприятностями из-за своих якобы влиятельных связей. Позже выяснилось, что 43-летний мужчина разыскивал в приюте знакомую, с которой они вместе выпивали.

В полиции Челябинска уточнили, что на мужчину составили протокол о мелком хулиганстве по статье 20.1 КоАП РФ.

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