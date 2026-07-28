Каплевидный янтарь возрастом 40 млн лет обнаружили под Калининградом

В Калининградской области обнаружили редкий 40-миллионный янтарь необычной формы. О находке рассказали в пресс-службе Калининградского янтарного комбината («Ростех»). Камень весом 84 грамма и размером 8 на 8 сантиметров уникален тем, что одна его сторона имеет форму плавного сферического натека, а другая — идеально плоская. Подобный экземпляр на предприятии нашли впервые.

«Смола реликтовых сосен стекала на ветку и, подобно воде, приобретала сферическую форму капли. Если она под собственным весом падала в воду, то в такой форме и застывала. В нашем случае капля стала с одной стороны плоской из-за падения на землю», — отметила специалист-геммолог комбината Анна Дугина.

Необычный кусок янтаря обнаружили во время ручной сортировки. Из-за причудливой формы работники прозвали его «Брокколи». Такие каплевидные самородки — большая редкость, поэтому их обычно отправляют в музеи или на аукционы. Однако в этот раз было решено поступить иначе: уникальный камень передадут мастерам комбината, чтобы они создали из него эксклюзивное украшение.

Ранее на этом же комбинате нашли крутой самородок весом в полтора килограмма. Ему около 40 миллионов лет, и он необычный: состоит сразу из двух видов янтаря — прозрачного и матового. Его решили назвать «Юбиляр», приурочив это к 80-летию Калининградской области.