Янтарный самородок с насекомыми внутри и весом 1,55 кг добыли в Калининграде

На Калининградском янтарном комбинате добыли редкий самородок весом 1,55 кг. Камень назвали «Юбиляр» — в честь 80-летия Калининградской области. Ему около 40 миллионов лет, сообщили в Госкорпорации Ростехе.

Уникальность находки в том, что в одном куске сочетаются два вида янтаря: внутри — матовый медовый самоцвет с пузырьками воздуха, снаружи — прозрачный с вкраплениями древней коры и насекомых. Самородок сформировался внутри ствола древней сосны.

Такие камни — большая редкость. В прошлом году нашли 13 самородков весом больше килограмма, в этом — пока один. Гендиректор комбината Михаил Зацепин рассказал, что уникальные образцы либо отдают в музеи, либо продают на единственном в мире аукционе редкого янтаря. Ближайший аукцион пройдёт осенью. В прошлом году самородок весом 2,1 кг подорожал почти вдвое — с 650 тысяч до 1,18 миллиона рублей.

«Предприятие не только развивает современные технологии добычи и переработки янтаря, но и обеспечивает сохранность наиболее ценных природных образцов, представляющих историческую и культурную ценность. Статус уникального получает янтарь весом более 1 кг. Такие находки являются большой редкостью, поэтому предсказать их количество заранее невозможно», — сказал Зацепин.

Ранее вратарь Матвей Сафонов показал, как лично добывал камень для кольца своей супруги Марины. Голкипер отправился на Шри-Ланку сразу после финала Лиги чемпионов. Готовое кольцо он вручил любимой уже на свадебном торжестве.