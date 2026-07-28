Минтруд напомнил, что ТК разрешает россиянам уходить с работы в обед

Россияне могут покидать место работы во время обеденного перерыва — такая возможность зависит от правил внутреннего трудового распорядка конкретной организации. Об этом сообщили в Минтруде, ссылаясь на нормы Трудового кодекса.

«Да, можно уходить с работы в часы обеденного перерыва, указанные в правилах внутреннего трудового распорядка вашей организации», — говорится в сообщении Минтруда.

Ранее Минтруд России напомнил о праве работников на перерывы для отдыха и приёма пищи в течение рабочего дня. В ведомстве уточнили, что порядок таких пауз должен быть закреплён в трудовом договоре или внутренних документах компании. Работникам, занятым на улице или в холодных условиях, также положены оплачиваемые перерывы для обогрева.