Ураганный ветер в Татарстане повалил деревья и оставил без света тысячу домов

В Татарстане из-за сильного ветра, порывы которого достигали 22 м/с, зафиксированы разрушения. По данным регионального управления МЧС, стихия повредила кровли зданий и повалила деревья в ряде районов.

Без электричества временно остались более тысячи жителей и два детских оздоровительных лагеря. В частности, в Аксубаевском районе пострадали крыши двух жилых домов и пяти хозпостроек, а в Казани, Чистопольском, Арском и Аксубаевском районах зафиксировано падение 12 деревьев.

Непогода оставила без света жителей четырех районов Татарстана. Из-за разгула стихии электричество временно пропало у 1079 абонентов в Лениногорском, Чистопольском, Альметьевском и Высокогорском районах. Под удар попали и детские лагеря «Ровесник» и «Солнышко» — их оперативно запитали от резервных источников. Как сообщили в Сетевой компании, последствия аварий уже устранены, свет вернулся во все дома.

А накануне губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о последствиях субботнего урагана: в регионе повреждены крыши 110 многоквартирных домов, семь из которых находятся в Ростове-на-Дону. Оценка ущерба продолжается.