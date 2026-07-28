Спалились как школьники за гаражами: Наш дрон нашёл спрятавшихся «героев перемоги» под Красным Лиманом

Оператор беспилотника российских войск обнаружил военнослужащих ВСУ возле автомобиля в районе Красного Лимана. В Минобороны РФ сообщили о поражении цели.

Российский оператор дрона застал группу ВСУ у пикапа под Красным Лиманом. Видео © Telegram / Минобороны России

На записи, представленной ведомством, видно, как после обнаружения дрона военнослужащие ВСУ разбежались по углам.

«Тактический разбег», — подписало видео ведомство.

Несмотря на попытку скрыться, транспорт с грузом, как сообщили в Минобороны, был поражён. В оборонном ведомстве отметили, что расчёты беспилотных систем продолжают выполнять задачи по выявлению и уничтожению целей на различных направлениях.

Ранее стало известно об установлении контроля над населённым пунктом Торское в ДНР подразделениями группировки войск «Центр». После занятия территории военнослужащие провели мероприятия по зачистке района и обследованию оставленных позиций.