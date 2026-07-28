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28 июля, 09:19

Спалились как школьники за гаражами: Наш дрон нашёл спрятавшихся «героев перемоги» под Красным Лиманом

Российский оператор дрона застал группу ВСУ у пикапа под Красным Лиманом

Российский оператор дрона застал группу ВСУ у пикапа под Красным Лиманом. Обложка © Telegram / Минобороны России

Российский оператор дрона застал группу ВСУ у пикапа под Красным Лиманом. Обложка © Telegram / Минобороны России

Оператор беспилотника российских войск обнаружил военнослужащих ВСУ возле автомобиля в районе Красного Лимана. В Минобороны РФ сообщили о поражении цели.

Российский оператор дрона застал группу ВСУ у пикапа под Красным Лиманом. Видео © Telegram / Минобороны России

На записи, представленной ведомством, видно, как после обнаружения дрона военнослужащие ВСУ разбежались по углам.

«Тактический разбег», — подписало видео ведомство.

Несмотря на попытку скрыться, транспорт с грузом, как сообщили в Минобороны, был поражён. В оборонном ведомстве отметили, что расчёты беспилотных систем продолжают выполнять задачи по выявлению и уничтожению целей на различных направлениях.

В Минобороны раскрыли тактическое значение освобождения Торского
В Минобороны раскрыли тактическое значение освобождения Торского

Ранее стало известно об установлении контроля над населённым пунктом Торское в ДНР подразделениями группировки войск «Центр». После занятия территории военнослужащие провели мероприятия по зачистке района и обследованию оставленных позиций.

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Милена Скрипальщикова
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