Спалились как школьники за гаражами: Наш дрон нашёл спрятавшихся «героев перемоги» под Красным Лиманом
Российский оператор дрона застал группу ВСУ у пикапа под Красным Лиманом
Российский оператор дрона застал группу ВСУ у пикапа под Красным Лиманом. Обложка © Telegram / Минобороны России
Оператор беспилотника российских войск обнаружил военнослужащих ВСУ возле автомобиля в районе Красного Лимана. В Минобороны РФ сообщили о поражении цели.
Российский оператор дрона застал группу ВСУ у пикапа под Красным Лиманом. Видео © Telegram / Минобороны России
На записи, представленной ведомством, видно, как после обнаружения дрона военнослужащие ВСУ разбежались по углам.
«Тактический разбег», — подписало видео ведомство.
Несмотря на попытку скрыться, транспорт с грузом, как сообщили в Минобороны, был поражён. В оборонном ведомстве отметили, что расчёты беспилотных систем продолжают выполнять задачи по выявлению и уничтожению целей на различных направлениях.
Ранее стало известно об установлении контроля над населённым пунктом Торское в ДНР подразделениями группировки войск «Центр». После занятия территории военнослужащие провели мероприятия по зачистке района и обследованию оставленных позиций.
Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.