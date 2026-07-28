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28 июля, 03:41

Минобороны опубликовало видео освобождения Торского в ДНР

Кадры освобождения населённого пункта Торское в ДНР группировкой войск «Центр» показало Минобороны РФ. На опубликованном видео запечатлены действия российских военных после установления контроля над территорией.

Минобороны опубликовало кадры освобождения Торского. Видео © «Макс» / Минобороны России

После занятия позиций военнослужащие провели зачистку района. В ведомстве сообщили, что в ходе воздушной разведки были обнаружены замаскированные позиции и места нахождения украинских подразделений. Выявленные объекты противника поразили расчёты беспилотных систем и артиллерии. В оборонном ведомстве отметили, что установление контроля над Торским имеет тактическое значение для дальнейших действий группировки «Центр».

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Напомним, 27 июля Минобороны России объявило об освобождении Торского в Донецкой Народной Республике и Коммунаровки в Днепропетровской области силами группировки «Центр» и «Восток». Село Торское находится в Краматорском районе близ Красного Лимана. Там проживало 145 человек по данным на 2024 год. Военный эксперт заявил, что российские подразделения сформировали выступ в украинской обороне на Дружковском направлении после установления контроля над населённым пунктом.

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Обложка © «Макс» / Минобороны России

Тимур Хингеев
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