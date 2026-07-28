СК начал проверку после гибели Эдуарда Сандлера на гидроцикле во Владивостоке

СК по Приморскому краю раскрыл детали гибели тренера баскетбольного клуба «Динамо» Владивосток Эдуарда Сандлера. По информации ведомства, после столкновения гидроцикл опрокинулся на участок отсыпанной грунтовой дороги, а водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

Следователи начали доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем смерть человека. На месте работают сотрудники СК и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Эдуард Сандлер родился во Владивостоке в 1981 году. Он работал главным тренером и президентом баскетбольного клуба «Динамо», ранее возглавлял команды «Восток-65», «Сахалин» и «Спартак-Приморье». Под его руководством «Спартак-Приморье» и «Динамо» становились чемпионами Суперлиги.

Напомним, президент и главный тренер баскетбольного клуба «Динамо-Владивосток» Эдуард Сандлер погиб в результате аварии на гидроцикле во Владивостоке. По данным Amur Mash, он врезался в дамбу у мыса Бурного и умер от полученных травм. В спортивном обществе «Динамо» подтвердили смерть Сандлера и выразили соболезнования.