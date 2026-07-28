Приставы взыскали с Ларисы Долиной штраф ГИБДД в 750 рублей

Судебные приставы взыскали с певицы Ларисы Долиной штраф ГИБДД в размере 750 рублей. Однако вскоре в отношении артистки открыли ещё одно производство на такую же сумму. Об этом сообщает РИА «Новости».

Первое дело завели 22 июля из-за неоплаченного постановления. К 28 июля исполнительница полностью погасила задолженность. При этом 27 июля в базе приставов появилось новое производство. С Долиной намерены взыскать ещё 750 рублей.

Штраф выписал столичный центр автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Какой именно проступок зафиксировала камера, в материалах не уточняется. Таким образом, прежнюю задолженность певица закрыла, но теперь ей предстоит оплатить новое постановление ГИБДД.

Напомним, что Лариса Долина недавно переехала в квартиру, которую ей подарили друзья после громкого жилищного скандала. 29 июля артистка планировала впервые за много лет отправиться в летний отпуск на море вместе с семьёй.