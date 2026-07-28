«Не скрывайте чувств»: В Роскачестве назвали три шага для завоевания доверия начальника

Честность, выполнение обязательств и открытое выражение эмоций помогут выстроить доверие с руководителем. Три главных шага к налаживанию контакта в беседе с Life.ru назвал эксперт Роскачества Валерий Разгуляев.

Честный диалог позволит улучшить отношения с руководством, но важно знать, какие шаги помогут наладить взаимодействие на работе. Во-первых, никогда не стоит лгать, даже когда выгодно или не соврать кажется опасным. С одной стороны, логично: к пойманному на вранье, даже небольшом, сразу пропадает всякое доверие. С другой стороны, психологически очень сложно, особенно когда надо признать ошибку, тем не менее именно благодаря последнему появляется настоящее доверие. Не стоит давать нереалистичные обещания руководителю. Выстроить хороший контакт помогут разумная инициатива и выполнение задач. Валерий Разгуляев Эксперт Роскачества, управляющий экспертизой консалтинговой компании Beyond Taylor

Второй шаг напрямую связан с обязательствами. Специалист предупредил об опасности стремления брать на себя лишнюю нагрузку из страха отказать начальству. Гораздо профессиональнее вовремя сказать нет, если вы действительно осознаёте нехватку ресурсов.

При этом нельзя превращаться в пассивного «пассажира», отсиживающегося в стороне. При обнаружении проблемы следует инициативно подключаться к её решению. Возникающее недопонимание рекомендуется разрешать сразу, не откладывая, чтобы ситуация не переросла в затяжной конфликт.

«В-третьих, не скрывайте чувств, чтобы руководству не казалось, что вы что-то затаили. Да, какие-то реакции ему могут не понравиться, но зато все будут чётко понимать вашу позицию и доверять. Это не означает, что необходимо постоянно «фонтанировать» эмоциями, скорее научиться грамотно их проявлять», — резюмировал специалист.

Ранее исследователи из Кореи пришли к выводу, что стиль управления и конфликт между работой и личной жизнью напрямую влияют на состояние сотрудников. Ожидаемо, что постоянное вторжение рабочих задач в частную жизнь оказалось мощным негативным фактором: в таких условиях люди хуже себя чувствуют и теряют вовлечённость в процессы. Однако ключевую позитивную роль, по мнению учёных, играет грамотный коучинг со стороны руководителя, под которым понимается не просто мотивация, а конкретная поддержка.