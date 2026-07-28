Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днём крещения Руси и именинами

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил Владимиру Путину поздравление с Днём крещения Руси и днём именин. Текст поздравления опубликован на сайте РПЦ.

Предстоятель напомнил, что небесный покровитель президента — святой равноапостольный князь Владимир — много веков назад принял христианство.

«Отрадно видеть, что, вдохновляясь примером святого князя, защитника Отечества и поборника православия, Вы последовательно отстаиваете суверенитет нашей страны, имеете попечение о её социально-экономическом развитии, заботитесь не только о материальном, но и о духовном благополучии сограждан», — отмечено в тексте.

Ежегодно 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, Русская православная церковь отмечает День Крещения Руси. Как подчеркнул патриарх, именно Владимир, проявив незаурядную государственную прозорливость и личную доблесть, совершил цивилизационный выбор, на многие столетия предопределивший вектор развития восточнославянских земель. Принятие православия стало не просто религиозной реформой, а краеугольным камнем национальной идентичности, духовной скрепой, на которой выросла самобытная культура и вся система нравственных координат русского народа.

Глава РПЦ также поблагодарил президента за постоянное внимание к служению церкви. Он выразил надежду, что сложившееся взаимодействие церкви и государства и дальше будет помогать сбережению и сплочению народа, а также утверждению в жизни людей традиционных ценностей, идеалов милосердия, добра и справедливости. Патриарх пожелал Путину крепости душевных и телесных сил, помощи Божией и успехов в трудах на благо страны.

Незадолго до этого в честь Дня крещения Руси в ВРНС напомнили о неразрывной связи веры и русской государственности. Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора Михаил Иванов отметил, что в 988 году князь Владимир принял крещение в Херсонесе, а затем крестил киевлян в водах Днепра. По его словам, это был не просто переход от язычества к христианству, а выбор целого цивилизационного пути.