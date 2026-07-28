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Регион
28 июля, 09:34

Орешкин заявил о рисках хранения резервов в валютах стран G7

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин заявил, что накопление резервов и активов в валютах стран «Большой семёрки» стало более рискованным на фоне использования санкций. Выступая на форуме «Территория смыслов», он отметил, что одним из последствий санкционной политики стало снижение доверия к западной финансовой системе.

«Хорошо видно, как глобально центральные банки в ситуации 2022 года резко нарастили покупки золота. Это один из симптомов ухода от использования западной финансовой системы», — сказал он.

Он добавил, что попытки ограничить Россию с помощью санкций не привели к ожидаемому результату. По его словам, объёмы внешней торговли страны сохранились примерно на уровне периода до введения ограничений, тогда как доверие к западным финансовым инструментам снизилось.

Орешкин также отметил, что мировая система становится многополярной. По его мнению, формируется новая структура международных отношений с несколькими крупными центрами влияния, среди которых находится Россия.

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Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что усиление санкционной политики США может ускорить поиск альтернатив доллару в международных расчётах. По его словам, новые ограничения против России, инициированные американскими законодателями, способны повлиять на восприятие доллара как мировой резервной валюты.

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Милена Скрипальщикова
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