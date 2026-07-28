В Кремле объяснили разницу во встречах Путина с Госдумой и Совфедом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему российский лидер Владимир Путин проводит встречи с депутатами Государственной думы, а с сенаторами Совета Федерации взаимодействует преимущественно через председателя верхней палаты парламента Валентину Матвиенко. Об этом он сообщил на брифинге.

На вопрос журналистов о различиях в формате общения президента с палатами парламента Песков заявил, что график таких встреч определяется рабочими планами главы государства, депутатов и сенаторов.

«Это зависит от графика президента, от графика сенаторов и депутатов. Так или иначе, со многими из них происходит постоянное общение», — сказал представитель Кремля.

Сегодня Владимир Путин также проведёт встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Ранее президент России Владимир Путин провёл в Кремле встречи с руководителями фракций Государственной думы VIII созыва. Глава государства пообщался с лидерами парламентских объединений в индивидуальном формате, после чего состоялась общая встреча.