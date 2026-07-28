Песков анонсировал ещё один международный разговор Путина
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал второй международный телефонный разговор Владимира Путина на сегодня. Утром глава государства уже провёл очень тёплую и содержательную беседу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
«В течение часа дадим ещё одно сообщение о другом международном телефонном разговоре. Не буду забегать вперёд, дождитесь новостей», — заявил представитель Кремля журналистам.
Ранее сегодня глава РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор. Лидеры разобрали текущие темы и заявили, что оба заинтересованы в развитии связей между государствами.
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