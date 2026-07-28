Песков анонсировал ещё один международный разговор Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал второй международный телефонный разговор Владимира Путина на сегодня. Утром глава государства уже провёл очень тёплую и содержательную беседу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«В течение часа дадим ещё одно сообщение о другом международном телефонном разговоре. Не буду забегать вперёд, дождитесь новостей», — заявил представитель Кремля журналистам.

Ранее сегодня глава РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор. Лидеры разобрали текущие темы и заявили, что оба заинтересованы в развитии связей между государствами.