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28 июля, 09:46

Песков анонсировал ещё один международный разговор Путина

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал второй международный телефонный разговор Владимира Путина на сегодня. Утром глава государства уже провёл очень тёплую и содержательную беседу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«В течение часа дадим ещё одно сообщение о другом международном телефонном разговоре. Не буду забегать вперёд, дождитесь новостей», — заявил представитель Кремля журналистам.

Песков: Трамп пока не звонил Путину после саммита в Анкаре
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Ранее сегодня глава РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор. Лидеры разобрали текущие темы и заявили, что оба заинтересованы в развитии связей между государствами.

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Оксана Попова
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