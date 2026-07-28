Киевский режим расширяет географию своих терактов, перенося их на Ближний Восток и в Африку. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Представитель Кремля отметил, что Украина не прекращает террористическую деятельность и охватывает ею всё новые страны. По его словам, подрыв «Северного потока» стал нападением на Германию.

Песков также напомнил про удар по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума. Он подчеркнул, что от этой атаки пострадал Казахстан, так как страна является одним из акционеров КТК. Кроме того, по его словам, взрыв иранского судна в Каспийском море был направлен против Ирана.

«Террористическая активность киевского режима расширяется, и это подчёркивает необходимость успешного завершения СВО. Эта угроза должна быть предотвращена и окончательно уничтожена», — заключил он.

Незадолго до этого Песков назвал энергетическим терроризмом действия Украины в Азовском и Чёрном морях, включая удары по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума. Он предупредил, что подобные атаки крайне опасны и носят международный характер.