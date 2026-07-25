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25 июля, 14:26

Песков увидел угрозу в энергетическом терроризме ВСУ в Азовском и Чёрном морях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

Атаки Украины по инфраструктуре в Азовском и Чёрном морях, включая Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), являются энергетическим терроризмом. Об опасности таких действий предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это, очевидно, энергетический [терроризм]: то, что они творят в Чёрном море, то, что они творят в Азовском море, — это террористические атаки, международные террористические атаки, потенциально крайне опасные», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля также заметил, что атаки ВСУ на Каспийский трубопроводный консорциум — это нападение не только на Россию, но и на Казахстан и США. Дмитрий Песков допустил, что Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров в Омске затронут тему атак украинских ВС на объекты КТК.

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Андрей Бражников
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