Песков увидел угрозу в энергетическом терроризме ВСУ в Азовском и Чёрном морях

Атаки Украины по инфраструктуре в Азовском и Чёрном морях, включая Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), являются энергетическим терроризмом. Об опасности таких действий предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это, очевидно, энергетический [терроризм]: то, что они творят в Чёрном море, то, что они творят в Азовском море, — это террористические атаки, международные террористические атаки, потенциально крайне опасные», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.