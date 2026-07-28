Песков сообщил об отсутствии запроса США на звонок Путину

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал активность США на украинском направлении. Он заявил, что у американской стороны пока нет запроса на телефонный разговор с Владимиром Путиным.

«Пока запроса о телефонном разговоре с Путиным нет», — сказал официальный представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

По словам Пескова, Вашингтон не покидал переговорный трек по Украине полностью. Для американцев просто появились другие приоритетные проблемы, которые требуют немедленного решения и отвлекают внимание от этого направления.

Ранее сегодня глава РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор. Лидеры разобрали текущие темы и заявили, что оба заинтересованы в развитии связей между государствами.