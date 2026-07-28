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Регион
28 июля, 09:46

Песков сообщил об отсутствии запроса США на звонок Путину

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал активность США на украинском направлении. Он заявил, что у американской стороны пока нет запроса на телефонный разговор с Владимиром Путиным.

«Пока запроса о телефонном разговоре с Путиным нет», — сказал официальный представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

По словам Пескова, Вашингтон не покидал переговорный трек по Украине полностью. Для американцев просто появились другие приоритетные проблемы, которые требуют немедленного решения и отвлекают внимание от этого направления.

Песков: Трамп пока не звонил Путину после саммита в Анкаре
Песков: Трамп пока не звонил Путину после саммита в Анкаре

Ранее сегодня глава РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор. Лидеры разобрали текущие темы и заявили, что оба заинтересованы в развитии связей между государствами.

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Оксана Попова
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