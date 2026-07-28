На АЗС Омской области отменены июньские лимиты на отпуск топлива

В Омской области полностью сняты июньские ограничения на продажу топлива. Об отмене лимитов на автозаправочных станциях объявил губернатор Виталий Хоценко в своём телеграм-канале.

Глава региона обратился к жителям, подтвердив, что ситуация со снабжением нормализовалась и лимиты на отпуск бензина и дизеля больше не действуют.

«Дорогие омичи! В Омской области сняты лимиты на отпуск топлива на АЗС», — говорится в сообщении.

Напомним, в июне в регионе ввели лимиты на продажу бензина и дизеля. Виталий Хоценко тогда объяснил, что данные меры необходимы для предотвращения ажиотажа и спекуляций. На обычных станциях лимит составлял до 40 литров бензина и до 80 литров дизельного топлива, на трассовых — до 40 литров бензина и до 200 литров дизеля.