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Регион
28 июля, 10:07

На АЗС Омской области отменены июньские лимиты на отпуск топлива

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /T.Vyc

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /T.Vyc

В Омской области полностью сняты июньские ограничения на продажу топлива. Об отмене лимитов на автозаправочных станциях объявил губернатор Виталий Хоценко в своём телеграм-канале.

Глава региона обратился к жителям, подтвердив, что ситуация со снабжением нормализовалась и лимиты на отпуск бензина и дизеля больше не действуют.

«Дорогие омичи! В Омской области сняты лимиты на отпуск топлива на АЗС», — говорится в сообщении.

Российские АЗС начали отменять ограничения на продажу бензина
Российские АЗС начали отменять ограничения на продажу бензина

Напомним, в июне в регионе ввели лимиты на продажу бензина и дизеля. Виталий Хоценко тогда объяснил, что данные меры необходимы для предотвращения ажиотажа и спекуляций. На обычных станциях лимит составлял до 40 литров бензина и до 80 литров дизельного топлива, на трассовых — до 40 литров бензина и до 200 литров дизеля.

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Юлия Сафиулина
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