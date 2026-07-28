Громкий манёвр вместо успеха: В Госдуме раскрыли коварный замысел ВСУ перед выборами

ВСУ могут попытаться провести ограниченное наступление, чтобы отвлечь внимание от отступления на фронте и представить локальный успех как крупную победу. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Парламентарий связал участившиеся атаки на российские регионы с попыткой запугать население перед выборами в Госдуму. По его оценке, Киев одновременно стремится компенсировать неудачи на линии боевого соприкосновения и добиться информационного эффекта.

Колесник полагает, что удары могут служить прикрытием для подготовки небольшой наступательной операции. Затем украинская сторона, считает он, постарается широко растиражировать её результаты, даже если общая ситуация на фронте не изменится.

«ВСУ что-то замышляют, и я думаю, в ближайшие дни к этому надо быть готовыми», — заявил депутат.

Он добавил, что российские военные готовы противостоять возможным атакам и реагировать на попытки противника активизироваться.

Вместе с тем украинским властям нужно как-то компенсировать нехватку ПВО, которая становится всё более ощутимой при ударах ВС РФ. Ранее Владимир Зеленский потребовал от своих западных партнёров ещё быстрее предоставлять Киеву оружие и боеприпасы для комплексов Patriot.