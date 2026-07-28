«Забрезжил рассвет»: В Госдуме увидели шанс на сдвиг в переговорах по Украине

В переговорном процессе по Украине могли появиться новые возможности для мирного урегулирования. Так заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о готовности Москвы обсуждать соответствующие инициативы оценил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Газетой.ru».

Парламентарий считает, что подобные слова официального представителя МИД не звучат, когда на то нет оснований. По его мнению, возможные условия уже сформулированы, а дипломатические контакты, вероятно, перешли в более активную фазу.

«Раз Мария Захарова это озвучила, значит, появились новые возможности для мирного урегулирования конфликта», — заявил Колесник.

Он также допустил, что продолжающийся диалог между Россией и США по украинскому вопросу способен привести к заметному продвижению. По словам депутата, в нынешней ситуации уже может «брезжить рассвет» урегулирования кризиса.

При этом отдельные опасения у Захаровой вызывают воинственные заявления европейских политиков, которые во всю готовятся воевать с Россией. По её словам, Европа приближает ситуацию к опаснейшей черте, занимаясь тотальной милитаризацией.