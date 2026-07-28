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28 июля, 09:56

Силы ПВО 28 июля отразили атаку четырёх беспилотников, летевших на Москву

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Силы противовоздушной обороны отразили атаку четырёх беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Все воздушные цели были перехвачены на подлёте к городу силами Минобороны РФ.

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Ранее беспилотник попал в многоквартирный дом в Чехове Московской области. Падение ещё одного беспилотника вызвало пожар на открытой площадке с автомобильными шинами. Пожарные приступили к ликвидации возгорания. В СНТ «Дубрава в деревне Ваулово загорелся частный дом. Спасатели локализовали огонь. В момент происшествия в здании никого не было. Фрагменты беспилотника также повредили дачный дом в СНТ «Ромашкино» в селе Дубна. Люди не пострадали.

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Оксана Попова
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