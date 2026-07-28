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28 июля, 10:18

Возинья лишится своего знаменитого прозвища

Вратарю Кабо-Верде Возинье запретили использовать прозвище на форме в Чили

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья. Обложка © ТАСС / AP / Rebecca Blackwell

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья. Обложка © ТАСС / AP / Rebecca Blackwell

Вратарю сборной Кабо-Верде Возинье запретили использовать данное прозвище на игровой футболке в чилийском клубе «Коло-Коло». Данную информацию передало Globo.

Причиной стали строгие правила Чилийской футбольной ассоциации. Регламент разрешает наносить на спину только официальную фамилию игрока. Полное имя голкипера — Хосимар Хосе Эвора Диас, поэтому ему предстоит выбрать между вариантами «Диас» или «Эвора Диас».

Это решение стало неприятным сюрпризом как для самого спортсмена, так и для руководства клуба. Дело в том, что «Коло-Коло» рассчитывал хорошо заработать на продаже футболок с уже раскрученным именем Возинья. Интерес к вратарю резко вырос после его яркой игры на чемпионате мира 2026 года.

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Ранее стало известно, что голкипер сборной Кабо-Верде Возинья оказался единственным вратарём на чемпионате мира, кому испанцы так и не смогли забить. Футболисты Испании нанесли 23 удара, 8 из которых пришлись в створ, но все усилия разбились о безупречную игру стража ворот. Примечательно, что островитяне не уступили в основное время и будущему финалисту — Аргентине, выстояв по 90 минут против обоих участников решающего матча. Повторить это достижение не удалось больше ни одной команде на турнире.

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Юлия Сафиулина
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