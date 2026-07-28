Иран сыграл на руку Киеву? Почему Трамп может поддержать Зеленского вопреки ожиданиям

Владимир Зеленский может получить от главы США Дональда Трампа более благоприятный сигнал, чем ожидалось, поскольку ситуация вокруг Ирана подталкивает Вашингтон к сближению с европейскими союзниками. Такое мнение NEWS.ru высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

По его оценке, американская администрация рассчитывала на быстрый результат ближневосточной кампании, однако столкнулась с серьёзными потерями и расходами. Теперь Белому дому важно снизить напряжённость и укрепить взаимодействие внутри НАТО.

«Трамп может стать тем политиком, который вновь будет в большей степени оглядываться на мнение своих союзников по НАТО», — заявил Новиков.

Депутат считает, что для сглаживания разногласий в альянсе президенту США придётся демонстрировать солидарность с европейскими партнёрами. Поскольку многие из них выступают за продолжение поддержки Украины, Киев может попытаться воспользоваться изменившейся обстановкой.

Именно на такой поворот, по мнению парламентария, Зеленский и способен рассчитывать во время визита в Соединённые Штаты.

Ранее политолог заявил, что Владимир Зеленский уже давно переиграл Трампа, заставив американского президента продолжать помогать Украине. По словам эксперта, внутриполитическая ситуация в США не оставляет главе Белого дома выбора.