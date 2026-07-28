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28 июля, 10:09

Иран сыграл на руку Киеву? Почему Трамп может поддержать Зеленского вопреки ожиданиям

Депутат Новиков: Ситуация в Иране может подтолкнуть Трампа к поддержке Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Владимир Зеленский может получить от главы США Дональда Трампа более благоприятный сигнал, чем ожидалось, поскольку ситуация вокруг Ирана подталкивает Вашингтон к сближению с европейскими союзниками. Такое мнение NEWS.ru высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

По его оценке, американская администрация рассчитывала на быстрый результат ближневосточной кампании, однако столкнулась с серьёзными потерями и расходами. Теперь Белому дому важно снизить напряжённость и укрепить взаимодействие внутри НАТО.

«Трамп может стать тем политиком, который вновь будет в большей степени оглядываться на мнение своих союзников по НАТО», — заявил Новиков.

Депутат считает, что для сглаживания разногласий в альянсе президенту США придётся демонстрировать солидарность с европейскими партнёрами. Поскольку многие из них выступают за продолжение поддержки Украины, Киев может попытаться воспользоваться изменившейся обстановкой.

Именно на такой поворот, по мнению парламентария, Зеленский и способен рассчитывать во время визита в Соединённые Штаты.

Зеленский прилетел в США на переговоры с Трампом
Зеленский прилетел в США на переговоры с Трампом

Ранее политолог заявил, что Владимир Зеленский уже давно переиграл Трампа, заставив американского президента продолжать помогать Украине. По словам эксперта, внутриполитическая ситуация в США не оставляет главе Белого дома выбора.

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