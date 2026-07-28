В Петербурге осудили мужчину, нашедшего в туалете ТЦ сумку с 2 млн рублей

Поход в туалет петербургского ТРЦ «Галерея» обернулся для одного посетителя потерей 2,3 миллиона рублей, а для другого — двумя годами колонии. Об этом пишет телеграм-канал «Mash на Мойке».

Владелец наличных забыл сумку в уборной и беззаботно ушёл. Спохватившись, мужчина в панике вернулся, но дорогой поклажи уже не обнаружил. Находку успел забрать другой мужчина, который, судя по всему, решил, что ему улыбнулась крупная удача. Вместо того чтобы передать вещи охране или попытаться разыскать хозяина, «счастливчик» унёс деньги с собой.

Потратить мужчина успел 127 тысяч рублей. Оставшуюся сумму правоохранители нашли и вернули потерпевшему. Суд признал «везунчика» виновным в краже в особо крупном размере. Ближайшие два года он проведёт в колонии общего режима.

В июле похожий случай произошёл в аэропорту Пулково. Женщина нашла оставленную пассажиром сумку, забрала из неё четыре тысячи евро, а остальные вещи отнесла в бюро находок. Потратить валюту она не успела — наличные изъяли после задержания.