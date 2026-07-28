«Новые жильцы» приплыли: Кто из моря перебрался в Волгу и угрожает её обитателям

В Волге за последние десятилетия закрепились 17 чужеродных видов рыб, некоторые из которых способны угрожать местной экосистеме. Об этом сайту MK.Ru рассказал специалист Института биологии внутренних вод имени И.Д.Папанина РАН Дмитрий Карабанов.

Биологи обследовали 143 участка и проанализировали более 48 тысяч особей. Среди новых обитателей оказались черноморские бычки и тюлька, северные снеток и ряпушка, а также дальневосточные ротан и чебачок. Карабанов объяснил их появление строительством водохранилищ и каналов.

«Условно, — добавили квартир в дом, и в них заехали новые жильцы», — сравнил исследователь.

Часть видов пришла по Волго-Донскому и Волго-Балтийскому путям, других могли случайно завезти при искусственном зарыблении.

Теперь в реке встречаются рыба-игла, толстолобик, а возле электростанций — теплолюбивая тилапия. Рыбакам изредка попадается даже камбала, однако размножаться в пресной воде она не может, отметил учёный.

Пока большинство вселенцев сдерживают щука, судак, сом и налим. Однако браконьерский вылов хищников способен нарушить равновесие. Наибольшую опасность представляют ротан и чебачок, которые уничтожают икру и мальков ценных пород. Пока их численность также контролируют местные хищные рыбы, заключил эксперт.

Ранее Life.ru рассказывал, что популяция лосося на Дальнем Востоке может столкнуться с демографическим бумом благодаря тайфуну «Бави». Сильные дожди повысят уровень воды в обмелевших реках, соединят разорванные участки русла и помогут рыбе преодолеть перекаты.