В Липецке при стрельбе по машине ранен восьмилетний ребёнок

В Липецке задержан мужчина, открывший стрельбу по автомобилю с тремя детьми. Восьмилетний мальчик госпитализирован с огнестрельным ранением бедра, сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.

В Липецке при стрельбе по автомобилю пострадал ребёнок. Видео © VK / СУ СК России по Липецкой области

«Следственными органами СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое с применением оружия) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия)», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, днём 26 июля мужчина, находясь в лесополосе возле объездной трассы и жилых домов в районе Липецкого тракторного завода, произвёл серию выстрелов в сторону дороги. Пули попали в проезжавший мимо автомобиль. В салоне находились трое несовершеннолетних. Восьмилетний пассажир получил ранение бедра и был экстренно госпитализирован. Его девятилетний брат и двенадцатилетняя сестра пострадали от осколков разбившегося бокового стекла.

После атаки фигурант попытался скрыться, однако оперативники быстро установили его личность и задержали. Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого. Оружие и патроны, которые он хранил нелегально, изъяты. Ход расследования контролирует руководство ведомства.

Ранее сообщалось, что в Берёзовском частный предприниматель обстрелял подростков из пневматического пистолета за то, что они прошли через его участок. Конфликт разгорелся в коттеджном посёлке. Сорокадвухлетний мужчина сделал детям замечание, однако они не отреагировали на его требования. Тогда взрослый достал пневматическое оружие и открыл огонь. Оружие и боеприпасы у задержанного изъяли. По данным правоохранителей, ранее он к уголовной ответственности не привлекался и явился в отдел добровольно, как только того потребовали оперативники.