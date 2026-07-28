Пять человек ранены при ударе БПЛА ВСУ по автобусу в Горловке

Пассажирский автобус с мирными жителями оказался под ударом украинского беспилотника в Горловке. Ранения получили пять человек. Атака произошла в Никитовском районе города. О происшествии сообщил мэр Иван Приходько.

«В результате удара БПЛА вооружённых формирований Украины по пассажирскому автобусу в Никитовском районе Горловки ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей», — написал он в телеграм-канале.

Ранее при атаках на ДНР погибли два человека, ещё 12 мирных жителей получили ранения. В Горловке под обстрел попали автобусы маршрутов № 83 и № 2, пострадали двое пассажиров.