«Газпром» обнажил слабость СПГ — танкеры не заменят трубы

В «Газпроме» заявили, что представление о большей надёжности поставок сжиженного природного газа (СПГ) по сравнению с трубопроводным является мифом, возникшим на фоне политических решений европейских стран. Заместитель начальника департамента, начальник управления «Газпрома» Кирилл Полоус, выступая на форуме Indo Pacific LNG Summit 2026 в Индонезии, заявил, что после 2022 года в Европе сформировался ряд заблуждений о российском газе.

По его словам, одним из таких мифов стало утверждение, что поставки СПГ якобы являются более надёжными, чем транспортировка газа по трубопроводам. Полоус отметил, что политически ангажированные решения в ЕС сопровождаются, по его мнению, необоснованными обвинениями в адрес России и «Газпрома». Он напомнил, что до начала текущего десятилетия ежегодные поставки российского газа в Европу превышали 150 млрд кубометров и являлись основой газового баланса региона.

Представитель компании также указал, что сейчас около 60% европейского импорта СПГ приходится на США, а в Германии доля американского СПГ превышает 90%. По его мнению, это свидетельствует о смене зависимости от одного поставщика, а не о её устранении. Полоус подчеркнул, что поставки СПГ также сопряжены с рисками. В частности, на них могут повлиять перебои в работе заводов по сжижению газа, а также ограничения судоходства через Ормузский, Малаккский, Баб-эль-Мандебский и Панамский проливы и каналы.

Кроме того, представитель «Газпрома» заявил, что отказ Европы от российского газа привёл к снижению потребления до уровня примерно 30-летней давности, росту цен на газ и процессам деиндустриализации. По его словам, компания по-прежнему готова поставлять газ на взаимовыгодных условиях, однако большинство европейских стран самостоятельно отказались от этой возможности.

Ранее Евросоюз сохранил предельную цену на российскую нефть на уровне 44 долларов за баррель, приостановив механизм автоматического пересмотра этого показателя до 15 июля 2027 года. Такая мера направлена на ограничение доходов России на фоне изменений на мировом энергетическом рынке. В Брюсселе объяснили решение ростом стоимости энергоносителей, связав ситуацию в том числе с закрытием Ормузского пролива.