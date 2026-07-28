Взрыв прогремел в японском ТЦ после мощного землетрясения

В японском городе Касима на острове Кюсю прогремел взрыв в крупном торговом центре сети Aeon. Об этом рассказал телеканал NHK.

Взрыв прогремел в торговом центре в Японии после землетрясения. Видео © Х / Open Source Intel

Инцидент произошёл в префектуре Кумамото — там же незадолго до этого зафиксировали землетрясение магнитудой 7,1. Во время съёмки с вертолёта журналисты заметили, что постройке нанесены значительные разрушения. Часть одной из стен рухнула, обнажив металлический каркас, пострадала и крыша.

На территории здания есть супермаркет, магазины одежды, пара кафе и кинотеатр. Плюс огромная парковка — места рассчитаны на пять тысяч машин.

Связаны ли взрыв и подземные толчки, пока не установлено. По данным NHK, во вторник комплекс принимал посетителей, но после землетрясения их вывели из здания. Также журналисты предположили, что под рухнувшими стенами могло оказаться около 200 человек. Ориентировочно такое количество людей было перемещено на парковку в качестве укрытия от землетрясения.

Ранее сообщалось, что на японском острове Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1, из-за чего власти объявили угрозу цунами. Эпицентр толчков находился в районе префектуры Кумамото на юго-западе страны, очаг залегал на глубине около 10 километров. Как сообщило Главное метеорологическое агентство Японии, жителей прибрежных районов предупредили о возможной волне у побережья залива Ариакэ и моря Яцу.