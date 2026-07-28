Войска ПВО России за сутки сбили 842 дрона и 17 авиабомб ВСУ

Российские расчёты противовоздушной обороны за сутки уничтожили 842 украинских беспилотника самолётного типа. Данные привели в Минобороны РФ. Военные также перехватили 17 управляемых авиационных бомб и три реактивных снаряда американской системы HIMARS.

«Сбиты 17 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 842 беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — сообщили в ведомстве.

Общее число дронов, ликвидированных с начала специальной военной операции, достигло 191 280. В сводке также указаны 673 уничтоженных самолёта, 284 вертолёта, 667 зенитных комплексов и свыше 30 тысяч танков и других бронированных машин.

Кроме того, российские войска поразили 1766 установок РСЗО, почти 36 тысяч артиллерийских орудий и миномётов, а также более 67 тысяч единиц специальной военной техники.

В ночь на 28 июля российские средства ПВО перехватили 356 беспилотников самолётного типа. Воздушные цели уничтожали над центральными и южными регионами страны в течение десяти часов.